Morre em Cuba Assata Shakur, ativista negra procurada pelo FBI

O governo de Cuba informou nesta sexta-feira (26) a morte, aos 78 anos, da americana Joanne Deborah Byron, conhecida como Assata Shakur, ativista dos direitos da população negra que viveu refugiada na ilha por mais de 40 anos. "Em 25 de setembro de 2025 faleceu em Havana, Cuba, a cidadã americana Joanne Deborah Byron, 'Assata Shakur', em consequência de problemas de saúde e de sua idade avançada", informou a chancelaria cubana em comunicado publicado em seu site.

Em maio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, denunciou na rede X que o "regime cubano" continuava "dando refúgio a terroristas e criminosos, incluindo fugitivos dos Estados Unidos". "Temos a obrigação diante das vítimas e do povo americano de manter nosso compromisso inabalável de exigir responsabilidades ao regime cubano", acrescentou Rubio, ao publicar uma foto de Shakur e outra de um policial assassinado em 1973. Em 2013, o FBI incluiu Joanne Deborah Byron, também conhecida como Joanne Chesimard, em sua lista de terroristas mais procurados, tornando-a a primeira mulher a integrar o registro. Byron era membro da organização armada Exército de Libertação Negra quando, em 2 de maio de 1973, confrontou com dois cúmplices uma patrulha policial em uma estrada de Nova Jersey.