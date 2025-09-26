Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marquinhos, capitão do PSG, permanecerá afastado dos gramados por várias semanas

Autor AFP
Tipo Notícia

O capitão do Paris Saint-Germain, o zagueiro brasileiro Marquinhos, sofreu uma lesão no "quadríceps esquerdo" e ficará afastado dos gramados "nas próximas semanas", anunciou nesta sexta-feira (26) o clube francês.

O PSG não informou quando aconteceu a lesão de Marquinhos, que jogou os 90 minutos da partida contra o Olympique de Marselha na segunda-feira (derrota de 1-0).

O defensor é o caso mais recente de lesão no PSG, ao lado do vencedor da Bola de Ouro Ousmane Dembélé (coxa), de Désiré Doué (panturrilha) e João Neves (coxa), que "continuam seus processos de recuperação", informou o PSG em um comunicado médico.

As baixas representam um duro golpe para o PSG, que recebe o Auxerre no sábado pelo campeonato francês, antes de visitar o Barcelona na próxima quarta-feira pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

