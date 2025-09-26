Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kremlin considera 'perigosa' a ideia de derrubar aviões russos após violações de espaço aéreo da Otan

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O Kremlin considerou, nesta sexta-feira (26), "perigosa" e "irresponsável" a ideia de derrubar aviões russos em caso de violação do espaço aéreo de países da Otan, uma possibilidade mencionada dias antes pelo presidente americano, Donald Trump. 

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, criticou "declarações irresponsáveis sobre a necessidade de derrubar aviões russos". 

Peskov afirmou durante uma entrevista com a televisão pública russa que esses comentários "são, no mínimo, imprudentes, irresponsáveis e podem levar a consequências perigosas". 

Tags

rússia ucrânia

