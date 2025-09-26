Inflação nos EUA aumentou em agosto para 2,7% na comparação anual

A inflação nos Estados Unidos subiu em agosto, a 2,7% na comparação anual, a maior taxa registrada desde fevereiro, de acordo com o índice PCE publicado pelo governo nesta sexta-feira (26). O índice PCE subiu 0,1 ponto-base em agosto, em comparação com 2,6% em julho, distanciando-se ainda mais da meta de 2% estabelecida pelo Fed, o órgão regulador da política monetária dos EUA.

O índice PCE é a medida de inflação preferida do Fed. O aumento mensal dos preços também aumentou de 0,2% em julho para 0,3% em agosto. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de energia e alimentos, permaneceu estável em 2,9% ao ano, segundo o Departamento de Comércio dos EUA. Esses dados estão alinhados com as previsões dos mercados, de acordo com uma pesquisa entre analistas publicada pela MarketWatch.