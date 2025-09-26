Filipinas: tempestade tropical causa mortes e obriga centenas de milhares a deixarem suas casas

Uma nova tempestade tropical atingiu as Filipinas nesta sexta-feira, 26, causando pelo menos quatro mortes e o deslocamento de mais de 433.000 pessoas de aldeias propensas a deslizamentos de terra e inundações, há muito tempo devastadas por tufões. A tempestade tropical Bualoi, que enfraqueceu desde que atingiu o continente durante a noite, foi a mais recente de uma série de tempestades consecutivas vindas do Pacífico que ameaçaram a Ásia. O tufão Ragasa, um dos mais fortes a atingir a região em anos, causou pelo menos 25 mortes no norte das Filipinas e em Taiwan, principalmente devido a inundações, antes de atingir a China e se dissipar sobre o Vietnã.

O Bualoi atingiu a cidade filipina de San Policarpo, na província de Samar Oriental, na noite de quinta-feira, 25, com ventos sustentados de 110 km/h (68 mph), causando falta de energia nas províncias do centro-leste e provocando inundações e dois pequenos deslizamentos de terra, informou a agência de mitigação de desastres do país. Mais de 433.000 pessoas foram deslocadas para abrigos de emergência do governo com a aproximação da tempestade, incluindo na província de Albay, onde os moradores do sopé do Mayon, um dos vulcões mais ativos do país, foram convidados a se deslocar para locais seguros devido à possibilidade de fluxos de lama vulcânica, disse Bernardo Rafaelito Alejandro IV, do gabinete de defesa civil, aos repórteres. As quatro mortes ocorreram na província insular central de Masbate. Três pessoas foram atingidas separadamente por uma árvore que caiu, um muro que desabou e detritos que caíram, e a quarta foi atingida por um raio na noite de quinta-feira, disseram as autoridades. Momento político delicado

"Precisamos de operações de limpeza porque a maior parte de nossa malha viária não está realmente transitável para o transporte de alimentos e assistência médica", disse o governador de Masbate, Ricardo Kho, em entrevista coletiva. "Também precisamos de ajuda para reabrir nossos portos o mais rápido possível, para que possamos receber ajuda de diferentes províncias." Bualoi, chamado localmente de Opong, foi o 15º ciclone tropical a atingir as Filipinas este ano. A tempestade de rápida movimentação estava soprando para noroeste e poderia atingir províncias costeiras densamente povoadas ao sul da capital, Manila, na sexta-feira, antes de entrar no Mar da China Meridional. Ela poderia se intensificar novamente e se tornar um tufão em direção ao Vietnã, disseram meteorologistas filipinos.

A última tempestade atingiu as Filipinas em um momento político delicado. Várias investigações implicaram vários legisladores, incluindo aliados do presidente Ferdinand Marcos Jr., em um escândalo de corrupção envolvendo projetos de controle de enchentes e infraestrutura relacionada. As alegações de propinas maciças que financiaram estilos de vida luxuosos dos envolvidos provocaram indignação pública e protestos neste país do sudeste asiático propenso a enchentes e tufões mortais. Marcos descreveu a escala da corrupção e seu impacto sobre os filipinos comuns como "horrível". Autoridades afirmam que a suposta corrupção maciça prejudicou a infraestrutura necessária para mitigar o efeito de perturbações climáticas mais intensas causadas pelas mudanças climáticas.