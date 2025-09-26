Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Emirados Árabes Unidos pedem fim do conflito em Gaza em reunião com Netanyahu

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Abdullah bin Zayed Al Nahyan, se reuniu com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e enfatizou a "necessidade urgente de pôr fim ao sangrento conflito em Gaza", de acordo com comunicado divulgado nesta sexta-feira. O encontro aconteceu à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

Na reunião, Al Nahyan ressaltou a importância de alcançar um cessar-fogo permanente e sustentável, evitar novas perdas de vidas e pôr fim à crise e às trágicas condições enfrentadas pelos civis na Faixa de Gaza. Ele também reafirmou o apoio dos EAU aos esforços internacionais que visam garantir a libertação de todos os reféns e detidos, enfatizando "a importância de uma ação global coordenada para enfrentar o extremismo e o terrorismo em todas as suas formas e manifestações, e para salvaguardar a vida de todos os civis".

De acordo com a nota, o vice-premiê destacou que é relevante defender os valores de tolerância, coexistência e fraternidade humana na região para ajudar a concretizar as aspirações de seus povos por segurança, estabilidade, prosperidade e desenvolvimento sustentável.

