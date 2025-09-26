Drones voltam a afetar voos na Dinamarca

Presença de drones em no aeroporto de Aalborg ocorre dois dias depois de episódio semelhante em Copenhague. Pousos e decolagens foram suspensos. Ministro fala em "ataque híbrido" e ação de "agente profissional".O aeroporto da cidade de Aalborg, no norte da Dinamarca, foi fechado durante a madrugada de quarta para quinta-feira (25/09) por causa da presença de drones sobre o espaço aéreo, segundo informações divulgadas por um porta-voz do aeroporto, que também funciona como base militar. Drones foram igualmente avistados em outros três aeroportos menores do país: Esbjerg, Sonderborg e na base aérea de Skrydstrup. Em todos os locais, pousos e decolagens foram suspensos por várias horas. Na plataforma X, a polícia escreveu que "drones foram avistados perto do Aeroporto de Aalborg, e o espaço aéreo foi fechado. A corporação está investigando o caso no local". De acordo com o ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, as recentes atividades com drones sobre diferentes aeroportos dinamarqueses estão sendo classificadas como parte de um "ataque híbrido". A Eurocontrol, agência que supervisiona o controle do tráfego aéreo europeu, informou que as chegadas e partidas no aeroporto de Aalborg ficariam suspensas até as 6h no horário local (1h em Brasília) desta quinta-feira. Não foram fornecidas informações sobre quantos drones foram observados. Sabe-se, porém, que o fechamento do aeroporto afetou voos da Scandinavian Airlines (SAS), da Norwegian Airlines e da companhia aérea holandesa KLM. Repetição do problema O mais recente episódio com drones ocorre apenas dois dias depois de um incidente semelhante perto do aeroporto de Copenhague, em ações que o ministro da Defesa disse terem sido executadas por um "profissional". "Não há dúvida de que se trata do trabalho de um agente profissional, quando falamos de uma operação tão sistemática, em diferentes locais, praticamente ao mesmo tempo. Eu definiria como um ataque híbrido, utilizando diferentes tipos de drones", afirmou Poulsen em uma coletiva de imprensa. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, descreveu o incidente de Copenhague como "o ataque mais grave à infraestrutura dinamarquesa até o momento". Já o ministro da Justiça, Peter Hummelgaard, acrescentou que a Dinamarca reforçará a sua capacidade de detectar e abater drones após esses incidentes. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou na última terça-feira que os drones integram um "padrão de contestação persistente nas nossas fronteiras". País liga incursão de drones a ações russas Na terça-feira, a primeira-ministra sugeriu que a responsabilidade das incursões de drones com a violação de espaços aéreos de países da Otan, além de ciberataques que afetaram importantes aeroportos europeus no fim de semana, seria da Rússia. "Isso se enquadra na tendência que observamos recentemente com outros ataques de drones, violações do espaço aéreo e ciberataques contra aeroportos europeus", afirmou em um comunicado. Em declarações posteriores ao canal de televisão DR, Frederiksen afirmou que não poderia descartar o envolvimento da Rússia. Moscou rechaçou qualquer ligação com o episódio. "Ouvimos acusações infundadas do lado de lá todas as vezes", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Os drones apareceram de diferentes direções e sobrevoaram por mais de três horas o aeroporto da capital dinamarquesa, onde um grande aparato policial foi destacado. gb (DW, Reuters, dpa, AFP, AP)