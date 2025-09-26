Conselho de Segurança da ONU rejeita esforço da Rússia e da China para adiar sanções ao Irã

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) rejeitou nesta sexta-feira, 26, os esforços de última hora da China e da Rússia para adiar a reimposição de sanções ao Irã, após países ocidentais alegarem que semanas de reuniões com autoridades não resultaram em um acordo "concreto".

A ação ocorre um dia antes de uma série de sanções de "snapback" da ONU entrarem em vigor, conforme delineado no acordo nuclear de 2015 do Irã com potências mundiais.