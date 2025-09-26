Canadá e Reino Unido discutem Oriente Médio, segurança internacional e fortalecer comércio

Na frente econômica, a nota destaca que ambos "ressaltaram a importância de fortalecer a relação econômica e de segurança" e debateram a ratificação da entrada britânica no Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP), além de apontarem "abertura para futuras expansões do CPTPP".

Os primeiros-ministros do Canadá, Mark Carney, e do Reino Unido, Keir Starmer, discutiram comércio, Oriente Médio e segurança internacional em encontro realizado nesta sexta-feira, 26, em Londres, segundo comunicado do governo canadense.

Sobre o Oriente Médio, Carney e Starmer "reiteraram seu apoio de longa data a uma solução de dois Estados" no caso Israel e Palestina, lembrando que Canadá e Reino Unido reconheceram recentemente o Estado da Palestina.

O texto informa que Carney defendeu "a importância de apoiar a Autoridade Palestina na implementação de suas reformas" e reforçou seu apelo para que "o Hamas se desarme e liberte todos os reféns".

O comunicado também menciona a guerra na Ucrânia, ressaltando que ambos os líderes reafirmaram "apoio firme" a Kiev e a necessidade de "garantias de segurança robustas para assegurar uma paz duradoura".

Eles ainda discutiram as recentes incursões russas no espaço aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), enfatizando a prontidão da aliança para conter agressões.