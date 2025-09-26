Alemanha tenta modernizar sua rígida cultura de sepultamentos

Alguns estados alemães começam a permitir que pessoas mantenham urnas funerárias em casa, espalhem cinzas na natureza ou ainda encomendem diamantes memoriais. Mas alguns políticos temem impacto no futuro dos cemitérios.Os estados alemães da Renânia-Palatinado e da Saxônia-Anhalt modernizaram recentemente suas regras sobre sepultamentos. O primeiro deles permitirá a partir de 1º de outubro que cinzas possam ser espalhadas nos rios Reno, Mosela e Sarre. Até então, essa prática era proibida em toda a Alemanha. "Depois de mais de 42 anos, criamos uma abordagem que concilia as ideias e desejos individuais com um ato digno de despedida", afirmou o secretário de Saúde da Renânia-Palatinado, Clemens Hoch. Aprovada pelo governo estadual formado pelo Partido Social-Democrata (SPD), Verdes e Partido Liberal Democrático (FDP), a nova legislação da Renânia-Palatinado também completa a possibilidade de manter em casa a urna com as cinzas do ente querido – outra inovação – ou espalhá-las pelo jardim. A Renânia-Palatinado e da Saxônia-Anhalt também permitiram a criação de "diamantes memoriais" a partir de cinzas. Esses diamantes sintéticos são produzidos em altas temperaturas a partir do carbono extraído das cinzas. Esse processo foi introduzido na Suíça há duas décadas e vem ganhando popularidade nos últimos anos. A mudança, porém, não agradou a oposição conservadora da Renânia-Palatinado. Deputados estaduais da União Democrata Cristã (CDU) alegam que a modernização pode causar a extinção de cemitérios. O secretário Hoch chegou a ser chamado de "coveiro" por um deputado rival durante o debate na Assembleia Legislativa. Também houve críticas das igrejas cristãs. O bispo católico de Mainz, Peter Kohlgraf, disse numa entrevista à emissora pública ZDF que ninguém saberia realmente o que acontece com os restos mortais guardados em casa. "Detesto pensar em urnas esquecidas numa mudança ou em joias feitas de cinzas perdidas", pontuou Dorothee Wüst, presidente da Igreja Luterana no Palatinado. Leis funerárias ultrapassadas A Associação Alemã de Agências Funerárias (BDB, na sigla em alemão), que representa 90% das cerca de 5 mil empresas do setor, vem lutando por mudanças na legislação. Para o secretário-geral da associação, Stephan Neuser, as novas leis estaduais consagram a vontade da população. Neuser contou que frequentemente parentes enlutados expressavam para as empresas da associação o desejo de manter urnas funerárias em casa ou de criar uma joia com as cinzas do ente querido para guardar de lembrança. "A cultura funerária que temos na Alemanha mudou muito nos últimos anos." Cerca de três quartos dos mortos na Alemanha são cremados. Assim, apenas um em cada cinco mortos é enterrado no país. Com as urnas ocupando um espaço bem menor, contratos de locação de terreno de apenas dez anos e custos de manutenção cada vez maiores, os cemitérios estão desaparecendo em todo o país. Nos cemitérios de Berlim, por exemplo, uma área equivalente a 476 campos de futebol está atualmente vazia, segundo um relatório de 2024 da Universidade Técnica da capital alemã. Tendências e personalização O sociólogo Thorsten Benkel conta que essa tendência reflete a crescente mobilidade e a mudança de atitude em relação ao luto. "As pessoas não querem mais serem ditadas sobre como e onde devem sentir o luto. Muitos nunca visitam os túmulos por diversos motivos, por morar longe ou por achar deprimente. Muito nos dizem: ‘O lugar de luto é onde eu estiver, não onde está o corpo'”, acrescenta o pesquisador da Universidade de Passau. O espaço digital tem se tornado cada vez mais um local para o luto e para a preservação de memórias. Benkel não acreditas que os cemitérios vão desaparecer, mas eles se tornarão uma opção entre várias. O pesquisador defende que quem mora na Alemanha deveria ter mais liberdade para decidir sobre o tema, assim como ocorre na Holanda. As novas leis da Renânia-Palatinado e da Saxônia-Anhalt refletem ainda uma maior sensibilidade para a dor da perda gestacional, com o sepultamento obrigatório para fetos de abortos espontâneos e natimortos. A Saxônia-Anhalt vai permitir ainda o enterro com mortalha para muçulmanos e judeus, enquanto a Renânia-Palatinado estendeu a opção a todos, independentemente da fé. Funerais ecológicos A diversidade cultural e religiosa, a secularização e a preocupação com o bem-estar mental e ambiental estão crescendo num ritmo nem sempre acompanhado pelas regras funerárias. Cemitérios em meio a florestas são cada vez mais populares na Alemanha. O primeiro foi aberto em 2001. Hoje, somente os dois principais grupos do setor operam 175 locais do tipo no país. Muitos preferem o ambiente natural informal, além de ser uma opção mais barata, com arredamentos de até 99 anos. Essa mudança em relação à natureza também se reflete no interesse por sepultamento em rios e no mar, apesar de seu potencial impacto ambiental. Na Renânia-Palatinado, as novas regras para jogar cinzas nos rios seguem regulamentos existentes e estipulam que as cinzas devem ser depositadas na água a partir de um navio e em uma urna biodegradável. Já o estado de Schleswig-Holstein, no norte do país, testa uma técnica mais radical: a redução orgânica natural, também conhecida como compostagem humana. Para isso, os corpos são colocados em casulos palha, onde microrganismos convertem os restos humanos em terra. O processo leva cerca de 40 dias. O projeto piloto, que vai até junho de 2026, está sendo monitorado pela Universidade de Leipzig. Até o momento, nenhum risco ambiental foi detectado. Prevenindo o "turismo da morte" A Aeternitas, uma iniciativa de consumidores de serviços funerários, gostaria que as regras dos dois estados fossem adotadas em toda a Alemanha, mas teme que haja uma resistência considerável. "Um problema da Alemanha é que as regras de sepultamento são predominantemente caracterizadas por desconfiança e tradições ultrapassadas, enquanto uma abordagem mais liberal é comum em outros países. Muitos não seguem as regras existentes", afirma Alexander Helbach, porta-voz do grupo. Alguns alemães simplesmente optam por realizar sepultamentos no exterior. Para evitar o "turismo da morte" no estado, a Renânia-Palatinado estipulou que apenas atuais moradores do estado poderão optar pelo sepultamento fluvial. As diferenças nas leis regionais podem ainda criar situações absurdas: por exemplo, se uma pessoa que mora na Renânia-Palatinado possui uma urna funerária em casa e resolve se mudar para outro estado, ela não pode mais mantê-la em casa e nem deixar com outra pessoa. Autor: Julie Gregson