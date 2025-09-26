AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 27 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 4 DE OUTUBRO DE 2025 A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

SÁBADO, 27 DE SETEMBRO DE 2025 Américas

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Semana de assembleia geral de alto nível na ONU - (até 29) (+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Festival Doce Maravilha - 21H00 (até 28) BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Líderes mundiais discursam na Assembleia Geral das Nações Unidas - (até 27) DOMINGO, 28 DE SETEMBRO DE 2025 Mundo

MUNDO - Dia Internacional do Direito ao Aborto - Américas MÉXICO (México) - Marcha no Dia Internacional dos Direitos ao Aborto - 10H00