Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 27 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 4 DE OUTUBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 27 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Semana de assembleia geral de alto nível na ONU -  (até 29)

 (+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Festival Doce Maravilha -  21H00 (até 28)

 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista -  (até 30 de Setembro)

 NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Líderes mundiais discursam na Assembleia Geral das Nações Unidas -  (até 27)

DOMINGO, 28 DE SETEMBRO DE 2025

Mundo

 MUNDO - Dia Internacional do Direito ao Aborto - 

Américas

 MÉXICO (México) - Marcha no Dia Internacional dos Direitos ao Aborto -  10H00

SEGUNDA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 PROVO (Estados Unidos) - Audiência preliminar de Tyler Robinson, acusado de matar Charlie Kirk -  14H00

 NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito israelense-palestino -  12H00

Europa

 PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 -  (até 27 de Novembro)

 PARIS (França) - Audiência civil após o julgamento de Kim Kardashian por roubo em 2016 -  09H30

TERÇA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Índice de desemprego para o trimestre móvel de junho a agosto -  10H00

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo -  12H00

 RAIFORD (Estados Unidos) - Execução de homem condenado à morte por dois assassinatos em 1990 -  20H00

Europa

 PARIS (França) - Funeral de Claudia Cardinale -  10H30

QUARTA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2025

Europa

 COPENHAGA (Dinamarca) - Reunião informal de chefes de Estado e de Governo da UE - 

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego -  10H30

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar