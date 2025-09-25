Trump pede a Erdogan que pare de comprar petróleo russo

O presidente americano, Donald Trump, instou, nesta quinta-feira (25) seu homólogo turco, Recep Tayip Erdogan, a deixar de comprar petróleo russo para pressionar Moscou a pôr fim à guerra na Ucrânia.

"Gostaria que deixasse de comprar petróleo da Rússia, enquanto a Rússia continuar com essa ofensiva", disse Trump a jornalistas ao lado de Erdogan no Salão Oval.