Trump pede a Erdogan que pare de comprar petróleo russo

Autor AFP
O presidente americano, Donald Trump, instou, nesta quinta-feira (25) seu homólogo turco, Recep Tayip Erdogan, a deixar de comprar petróleo russo para pressionar Moscou a pôr fim à guerra na Ucrânia. 

"Gostaria que deixasse de comprar petróleo da Rússia, enquanto a Rússia continuar com essa ofensiva", disse Trump a jornalistas ao lado de Erdogan no Salão Oval. 

As sanções impostas à Turquia por causa da compra de material bélico de Moscou podem ser suspensas "quase imediatamente", afirmou o mandatário americano. 

Em 2020, Washington impôs sanções à Turquia, apesar de ser sua aliada na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), devido à compra por parte de Ancara do sistema de defesa aérea russo S-400. 

