Trump diz que acordo sobre Gaza está "bem próximo" após falar com Netanyahu

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (25) que um acordo de cessar-fogo em Gaza está "bem próximo" após conversar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Falamos hoje com Bibi Netanyahu, e com todos os líderes no Oriente Médio, e estamos bem próximos de alcançar um acordo sobre Gaza e talvez até mesmo a paz", disse Trump a jornalistas no Salão Oval.