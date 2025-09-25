Sinner vence Cilic e avança no ATP de Pequim
O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, venceu nesta quinta-feira o croata Marin Cilic (N.97) por duplo 6-2 na primeira rodada do torneio ATP de Pequim, sua primeira partida desde a derrota na final do US Open para o espanhol Carlos Alcaraz.
Nas oitavas de final, Sinner enfrentará o francês Térence Atmane (N.68).
- Resultados da primeira rodada do torneio ATP 500 de Pequim:
Jannik Sinner (ITA/N.1) x Marin Cilic (CRO) 6-2, 6-2
Terence Atmane (FRA) x Zhang Zhizhen (CHN) 6-4, 6-2
Fábián Marozsán (HUN) x Benjamin Bonzi (FRA) 7-6 (7/1), 6-3
Alexandre Muller (FRA) x Karen Khachanov (RUS/N.5) 4-6, 7-6 (7/5), 6-4
Alejandro Davidovich Fokina (ESP) x Camilo Ugo Carabelli (ARG) 6-1, 6-3
- Resultados do WTA 1000 de Pequim:
. Primeira rodada:
María Camila Osorio (COL) x Ann Li (EUA) 7-5, 6-7 (5/7), 7-5
Lois Boisson (FRA) x Dalma Gálfi (HUN) 7-6 (8/6), 5-7, 6-2
Gabriela Ruse (RUM) x Rebecca Sramková (SVQ) 6-2, 6-2
Aliaksandra Sasnovich (BLR) x Janice Tjen (INA) 6-7 (4/7), 7-5, 6-1
Ella Seidel (ALE) x Magdalena Frech (POL) 7-5, 6-4
Cristina Bucsa (ESP) x Donna Vekic (CRO) 6-2, 6-4
Ajla Tomljanovic (AUS) x Yuliia Starodubtseva (UCR) 7-6 (7/1), 6-2
Zhu Lin (CHN) x Moyuka Uchijima (JAP) 6-1, 6-3
Jessica Bouzas (ESP) x Jaqueline Cristian (ROM) 6-4, 6-0
Maya Joint (AUS) x Victoria Jiménez (AND) 6-3, 6-2
Sonay Kartal (GBR) x Alycia Parks (EUA) 6-3, 6-2
Zeynep Sönmez (TUR) x Wei Sijia (CHN) 6-2, 6-0
Anastasia Potapova (RUS) x Katerina Siniaková (TCH) 6-3, 6-4
Wang Xiyu (CHN) x Guo Hanyu (CHN) 7-5, 6-1
Emiliana Arango (COL) x Suzan Lamens (HOL) 6-3, 6-3
