Secretário de defesa convoca principais comandantes militares para reunião súbita nos EUA

O Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, convocou os principais oficiais militares para uma reunião súbita em uma base no norte da Virgínia na próxima semana, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto.

A diretiva não ofereceu uma razão para o encontro na terça-feira dos comandantes seniores de patente de uma estrela ou superior e seus principais assessores na base do Corpo de Fuzileiros Navais em Quantico. As pessoas, que descreveram a medida como incomum, não estavam autorizadas a discutir publicamente os planos sensíveis e falaram sob condição de anonimato.