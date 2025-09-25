Sarkozy, da Presidência da França à prisão 'com a cabeça erguida'

Nicolas Sarkozy chegou à Presidência da França em 2007 vangloriando-se uma energia hiperativa, mas o ex-presidente conservador agora está prestes a ir para a prisão após uma queda espetacular, iniciada com sua derrota eleitoral após seu mandato único. A Justiça o condenou a cinco anos de prisão em um caso sobre o suposto financiamento ilegal pela Líbia à sua campanha de 2007 e, além disso, pediu a execução provisória da pena. Apesar de ter duas condenações anteriores, Sarkozy sempre havia conseguido evitar a prisão.

Conhecido por suas declarações contundentes, este animal político de 70 anos atacou o que chamou de uma "injustiça insuportável" e advertiu: "Se querem que durma na prisão, vou dormir na prisão de cabeça erguida. Sou inocente". "Sarko" se tornará, assim, o primeiro presidente francês a parar atrás das grades, depois de ser este ano o primeiro a usar tornozeleira eletrônica e o único até o momento a ser condenado à prisão em caráter inapelável. Marido da modelo, cantora e atriz Carla Bruni-Sarkozy, construiu sua carreira com um posicionamento de linha-dura contra a criminalidade, os migrantes e o islã, apoiado por uma imagem de "presidente dos ricos" e amante da ostentação. Sua derrota para o socialista François Hollande nas eleições de 2012 e, quatro anos depois, nas primárias de seu próprio partido conservador o levaram a deixar a vida pública.

"Chegou a hora para mim de despertar mais paixão privada e menos paixão pública", disse na ocasião, retirando-se do primeiro plano, mas sem deixar de influenciar a política, na qual entrou em 1983. Seus problemas judiciais e sua vida pessoal continuaram atraindo a atenção da mídia, enquanto políticos de diferentes espectros, do presidente Emmanuel Macron ao jovem líder da extrema direita Jordan Bardella, se reuniam com ele. - Um "francês de sangue misturado" -

Nascido em 28 de janeiro de 1955, este homem de baixa estatura, moreno e de olhos azuis, apaixonado pelo futebol e pelo ciclismo, tem um perfil atípico para a classe política francesa. Não vem da alta burguesia, nem passou por uma universidade renomada, ao contrário da maioria de seus pares. Filho de um imigrante húngaro, criado por sua mãe e seu avô grego, se apresentava como um "francês de sangue misturado". "Um ambicioso, que não duvida de nada, sobretudo de si mesmo", disse um dia a seu respeito seu antecessor, Jacques Chirac, seu primeiro mentor.