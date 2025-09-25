Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia não exportará gasolina até o final do ano devido à escassez e ataques ucranianos

Rússia não exportará gasolina até o final do ano devido à escassez e ataques ucranianos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Rússia anunciou nesta quinta-feira (25) a intenção de prorrogar a proibição às exportações de gasolina até o final do ano, em um contexto de forte aumento nos preços dos combustíveis devido principalmente aos ataques ucranianos contra refinarias. 

A proibição em vigor desde março em um dos maiores produtores mundiais de petróleo deveria seguir até outubro. 

Por enquanto, a medida parece ter surtido pouco efeito. 

"Em breve prorrogaremos a proibição das exportações de gasolina", declarou o vice-primeiro-ministro russo encarregado da Energia, Alexandre Novak, citado por agências de imprensa russas. 

"Hoje existe uma leve escassez de produtos petrolíferos", reconheceu Novak, embora tenha afirmado que o problema está sendo resolvido graças às reservas acumuladas. 

Desde que a Rússia lançou em fevereiro de 2022 uma ofensiva militar em grande escala na Ucrânia, Kiev responde atacando refinarias de petróleo russas para limitar a capacidade de Moscou de financiar o conflito. 

A Crimeia — anexada pela Rússia em 2014 — enfrenta atualmente escassez de combustível "devido à redução nos volumes de produção das refinarias russas", anunciou nesta quinta-feira o governador Serguei Aksiónov. 

Drones ucranianos atacaram na quarta-feira uma importante refinaria na região central de Bashkortostan, provocando um grande incêndio.

bur/dth/mab/mb/jc/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar