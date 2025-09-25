Rússia não exportará gasolina até o final do ano devido à escassez e ataques ucranianos

A Rússia anunciou nesta quinta-feira (25) a intenção de prorrogar a proibição às exportações de gasolina até o final do ano, em um contexto de forte aumento nos preços dos combustíveis devido principalmente aos ataques ucranianos contra refinarias. A proibição em vigor desde março em um dos maiores produtores mundiais de petróleo deveria seguir até outubro.

Por enquanto, a medida parece ter surtido pouco efeito. "Em breve prorrogaremos a proibição das exportações de gasolina", declarou o vice-primeiro-ministro russo encarregado da Energia, Alexandre Novak, citado por agências de imprensa russas. "Hoje existe uma leve escassez de produtos petrolíferos", reconheceu Novak, embora tenha afirmado que o problema está sendo resolvido graças às reservas acumuladas. Desde que a Rússia lançou em fevereiro de 2022 uma ofensiva militar em grande escala na Ucrânia, Kiev responde atacando refinarias de petróleo russas para limitar a capacidade de Moscou de financiar o conflito.