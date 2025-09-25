Quais são os cenários possíveis para as bases militares estrangeiras no Equador?

Os equatorianos vão decidir em uma consulta popular se permitem a instalação de bases militares estrangeiras para combater o narcotráfico. Onde ficariam? Sob qual estratégia? Qual seria seu impacto? Confira os cenários possíveis, segundo especialistas consultados pela AFP. Amparado em sua luta ferrenha contra o crime, o presidente Daniel Noboa convocou a consulta em novembro com vistas a reformar a Constituição e revogar a proibição de bases militares em território equatoriano, vigente desde 2008.

Especialistas consideram que o projeto terá mais impacto político e comercial do que na segurança. - EUA contra o narcotráfico - Noboa, um aliado fiel dos Estados Unidos, apoia sem hesitar a incursão militar contra o narcotráfico no Caribe, que segundo o presidente americano, Donald Trump, deixou pelo menos 14 mortos em três ataques contra embarcações. Em meio a essa ofensiva, Washington poderia ter interesse em uma base militar no Pacífico porque "fez da guerra armada contra as drogas o eixo central de sua política para a América Latina", disse Fulton Armstrong, ex-funcionário do Conselho de Segurança Nacional americano.

Enquanto isso, para Noboa "interessa ter uma relação especial com os Estados Unidos" que se traduza em mais apoio político e financiamento para as operações de segurança, acrescentou. Passam pelo Equador 70% da produção mundial de cocaína. Entre 1999 e 2009, Washington utilizou a base aérea no porto de Manta - atualmente um dos focos do narcotráfico - para realizar voos antinarcóticos, que foram retomados durante o governo de Lenín Moreno (2017-2021), mas sem uma reforma constitucional.

"Se nos convidarem a voltar, vamos considerá-lo muito seriamente", afirmou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, durante visita este mês ao Equador. Desde a década de 1980, os Estados Unidos contam com a base militar de Palmerola, em Honduras, e no ano 2000 acordaram com El Salvador a instalação de um centro de monitoramento do narcotráfico. - EUA vs. China -

Situado na metade do mundo e banhado pelo Pacífico, o Equador é estratégico não só para o tráfico de drogas, mas também para os interesses comerciais de grandes potências. Os Estados Unidos buscam expandir sua influência na região diante do avanço acelerado da China, que investiu em portos como o de Paranaguá, no Brasil, e o de Chancay, no Peru. Para os Estados Unidos, é atraente ter uma base militar no Equador "não tanto pelos interesses da Rússia na Venezuela, mas [pela] projeção da China para sua Nova Rota da Seda", opinou Renato Rivera, pesquisador da Iniciativa Global contra o Crime Organizado.