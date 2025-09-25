Pelo menos dois mortos em ataques israelenses a alvos huthis na capital do Iêmen

O ministro de Defesa de Israel declarou, nesta quinta-feira (25), que o Exército atacou uma série de alvos huthis em Sanaã, capital do Iêmen controlada pelos rebeldes, que causaram pelo menos dois mortos e dezenas de feridos, segundo os insurgentes pró-iranianos. Este ataque ocorre após outro ataque de drones huthis no dia anterior, que deixou 22 feridos no sul de Israel.

Colaboradores da AFP em Sanaã indicaram que ouviram explosões na cidade, e viram colunas de fumaça subindo em três locais diferentes da capital. A "brutalidade" israelense "causou várias vítimas civis", declarou o porta-voz do Ministério da Saúde huthi, Anees Alasbahi, que registrou um balanço provisório de "dois mártires e 48 feridos". "Acabamos de desferir um golpe contundente em vários alvos terroristas da organização terrorista huthi em Sanaã", escreveu o ministro de Defesa, Israel Katz, no X. Katz afirmou que o Exército havia "atacado vários acampamentos militares, incluindo um acampamento do Estado-maior huthi, eliminando dezenas de operativos terroristas huthis e destruído depósitos de drones e armamentos".

O canal de televisão dos rebeldes pró-iranianos, Al-Masirah, havia anunciado anteriormente ataques aéreos israelenses em Sanaã. "Um ataque israelense atingiu a capital Sanaã", alertou o canal de televisão dos rebeldes huthis. O ataque ocorreu enquanto Al-Massirah acabava de anunciar o início da transmissão de um discurso do líder dos rebeldes apoiados pelo Irã, Abdelmalek al Huthi.