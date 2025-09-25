O líder palestino Mahmud Abbas, que não recebeu visto, discursa virtualmente na ONU nesta quinta-feira (25), ao mesmo tempo que os Estados Unidos analisam uma forma de frear uma possível anexação israelense da Cisjordânia.

Drones de origem desconhecida sobrevoaram aeroportos civis e militares na Dinamarca pela segunda vez nesta semana, em uma operação que o Ministério da Defesa denunciou nesta quinta-feira (25) como "sistemática" e provocada por um "ator profissional".

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BLACKSBURG:

Movimento conservador de Kirk continua nas universidades sem seu fundador

O assassinato do influenciador político Charlie Kirk não interrompeu o seu jovem movimento conservador. Pelo contrário, está impulsionando-o.

(EUA educação política homicídio)

-- EUROPA

PARIS:

Ex-presidente Sarkozy deve ser preso após nova condenação na França

O ex-presidente conservador Nicolas Sarkozy deverá entrar em breve na prisão, depois que a Justiça francesa o condenou nesta quinta-feira (25) a uma pena de cinco anos de prisão no caso sobre o suposto financiamento ilegal de sua campanha eleitoral de 2007 por parte da Líbia.

(França eleições corrupção Líbia, 730 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

YANGJIANG:

Sul da China se recupera da passagem do tufão Ragasa

Centenas de milhares de pessoas no sul da China trabalhavam nesta quinta-feira (2) nas operações de limpeza na província de Guangdong, após a passagem do tufão Ragasa, que também atingiu Hong Kong e provocou pelo menos 14 mortes em Taiwan.

(China Hong Kong clima meteorologia Taiwan tufão, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- ÁFRICA

CARTUM:

Saiba como está a guerra no Sudão entre Exército e paramilitares

A guerra do Sudão entrou em uma fase crítica com a intensificação dos combates entre o Exército regular e os paramilitares. O país corre o risco de se fragmentar de forma duradoura e atravessa uma grave crise humanitária.

(Sudão conflito política, 590 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE defende Lei dos Mercados Digitais após críticas da Apple

A União Europeia (UE) defendeu nesta quinta-feira (25)sua emblemática lei de regulamentação dos mercados digitais e rejeitou o apelo do grupo de tecnologia americano Apple para revogá-la por supostos riscos de segurança.

(UE EUA lei, 560 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

ORDOS:

China cobre seus desertos com painéis solares para alimentar sua economia

Em um deserto no norte da China, um mar de painéis solares azuis cobre a areia e se adapta ao relevo das dunas como se fossem ondas.

(China carvão meio ambiente turismo, 670 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

NAÇÕES UNIDAS:

Baixas apostas, altas expectativas: China revela suas novas metas climáticas

A China anunciou seu novo plano de ação climática em uma reunião da ONU, o primeiro compromisso que inclui objetivos absolutos para reduzir os gases que aquecem o planeta.

(China clima meio ambiente diplomacia ONU, 560 palavras, já transmitida)

PARIS:

Asteroide foi rastreado na França graças à ciência participativa

Com a ajuda de amadores, um grupo de pesquisadores conseguiu rastrear a trajetória de um asteroide até seu impacto no noroeste da França, o que permitiu coletar informações valiosas sobre sua desintegração.

(França astronomia ciência, 570 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- Acompanhamento da Copa Libertadores

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]