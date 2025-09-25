PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
ONU ISRAEL PALESTINOS: Líder palestino discursa virtualmente na ONU e campanha pela paz ganha força
DINAMARCA DEFESA: Dinamarca denuncia presença de drones nas imediações de aeroportos
=== ONU ISRAEL PALESTINOS ===
NAÇÕES UNIDAS:
Líder palestino discursa virtualmente na ONU e campanha pela paz ganha força
O líder palestino Mahmud Abbas, que não recebeu visto, discursa virtualmente na ONU nesta quinta-feira (25), ao mesmo tempo que os Estados Unidos analisam uma forma de frear uma possível anexação israelense da Cisjordânia.
(ONU diplomacia cúpula política Palestina, 650 palavras, já transmitida)
FOTOS, VIDEO
=== DINAMARCA DEFESA ===
COPENHAGUE:
Dinamarca denuncia presença de drones nas imediações de aeroportos
Drones de origem desconhecida sobrevoaram aeroportos civis e militares na Dinamarca pela segunda vez nesta semana, em uma operação que o Ministério da Defesa denunciou nesta quinta-feira (25) como "sistemática" e provocada por um "ator profissional".
(Dinamarca drones polícia aviação, 730 palavras, já transmitida)
FOTOS, VIDEO
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===
-- AMÉRICAS
BLACKSBURG:
Movimento conservador de Kirk continua nas universidades sem seu fundador
O assassinato do influenciador político Charlie Kirk não interrompeu o seu jovem movimento conservador. Pelo contrário, está impulsionando-o.
(EUA educação política homicídio)
-- EUROPA
PARIS:
Ex-presidente Sarkozy deve ser preso após nova condenação na França
O ex-presidente conservador Nicolas Sarkozy deverá entrar em breve na prisão, depois que a Justiça francesa o condenou nesta quinta-feira (25) a uma pena de cinco anos de prisão no caso sobre o suposto financiamento ilegal de sua campanha eleitoral de 2007 por parte da Líbia.
(França eleições corrupção Líbia, 730 palavras, já transmitida)
-- ÁSIA
YANGJIANG:
Sul da China se recupera da passagem do tufão Ragasa
Centenas de milhares de pessoas no sul da China trabalhavam nesta quinta-feira (2) nas operações de limpeza na província de Guangdong, após a passagem do tufão Ragasa, que também atingiu Hong Kong e provocou pelo menos 14 mortes em Taiwan.
(China Hong Kong clima meteorologia Taiwan tufão, já transmitida)
FOTOS, VIDEO
-- ÁFRICA
CARTUM:
Saiba como está a guerra no Sudão entre Exército e paramilitares
A guerra do Sudão entrou em uma fase crítica com a intensificação dos combates entre o Exército regular e os paramilitares. O país corre o risco de se fragmentar de forma duradoura e atravessa uma grave crise humanitária.
(Sudão conflito política, 590 palavras, já transmitida)
=== ECONOMIA ===
BRUXELAS:
UE defende Lei dos Mercados Digitais após críticas da Apple
A União Europeia (UE) defendeu nesta quinta-feira (25)sua emblemática lei de regulamentação dos mercados digitais e rejeitou o apelo do grupo de tecnologia americano Apple para revogá-la por supostos riscos de segurança.
(UE EUA lei, 560 palavras, já transmitida)
=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===
ORDOS:
China cobre seus desertos com painéis solares para alimentar sua economia
Em um deserto no norte da China, um mar de painéis solares azuis cobre a areia e se adapta ao relevo das dunas como se fossem ondas.
(China carvão meio ambiente turismo, 670 palavras, já transmitida)
FOTOS, VIDEO
NAÇÕES UNIDAS:
Baixas apostas, altas expectativas: China revela suas novas metas climáticas
A China anunciou seu novo plano de ação climática em uma reunião da ONU, o primeiro compromisso que inclui objetivos absolutos para reduzir os gases que aquecem o planeta.
(China clima meio ambiente diplomacia ONU, 560 palavras, já transmitida)
PARIS:
Asteroide foi rastreado na França graças à ciência participativa
Com a ajuda de amadores, um grupo de pesquisadores conseguiu rastrear a trajetória de um asteroide até seu impacto no noroeste da França, o que permitiu coletar informações valiosas sobre sua desintegração.
(França astronomia ciência, 570 palavras, já transmitida)
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL
-- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus
-- Acompanhamento da Copa Libertadores
