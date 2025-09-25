ONU: Abbas diz que Hamas não representa interesses do povo da Palestina e faz críticas a Israel

O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou nesta quinta-feira, 25, em discurso por vídeo na Assembleia Geral da ONU que o Hamas "não representa interesses e ideias do povo palestino" e não terá espaço no governo palestino. Abbas, que foi impedido de viajar a Nova York após veto dos Estados Unidos, disse que o grupo terá de "entregar suas armas e equipamentos militares ao governo da Palestina". Ele também condenou a ação do Hamas contra civis israelenses em outubro de 2023.

Ao mesmo tempo, Abbas responsabilizou Israel pela crise humanitária em Gaza, afirmando que os palestinos enfrentam "genocídio e fome por conta da ocupação ilegal" e que o país vizinho "provoca fome e falta de acesso a recursos humanitários na Faixa de Gaza". Para o líder palestino, Israel "comete crimes contra a humanidade diariamente" e ataca civis desarmados e vilas residenciais.