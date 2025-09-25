Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Obama critica Trump por ligar Tylenol ao autismo

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, criticou a declaração de Donald Trump de que o remédio Tylenol estaria causando autismo em crianças: "É violência contra a verdade."

Obama destacou, durante um evento em Londres, que a ligação entre a condição e o remédio tem sido refutada continuamente, afirmando que a declaração prejudica a saúde pública, além de fazer mal as mulheres gestantes.

A reação vem após Trump declarar, na última segunda-feira (22) que o paracetamol, substância presente no medicamento, estaria causando autismo quando ingerido por mulheres grávidas e crianças. O presidente dos EUA não apresentou provas que sustentassem a alegação.

Após as declarações, as ações da Kenvue, dona do Tylenol, caíram 7,5% na segunda-feira, atingindo uma baixa histórica. Desde então, os papéis da empresa vêm amargando consecutivas baixas, tendo encerrado o pregão de hoje em queda de 4,09&%.

Tags

EUA Trump

