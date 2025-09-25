Mijaín López pede 'abertura' ao mundo para que esporte cubano volte à elite

Único atleta da história a conquistar cinco medalhas de ouro olímpicas no mesmo evento individual, o ex-lutador greco-romano Mijaín López pediu "abertura" ao resto do mundo e profissionalização em sua Cuba natal, em entrevista à AFP nesta quinta-feira (25), para que o esporte de seu país possa recuperar a glória perdida. Tradicional potência do esporte latino-americano, Cuba regrediu nos Jogos Olímpicos.

Seu retrospecto de duas medalhas de ouro, uma de prata e seis de bronze em Paris-2024 foi o pior desde que retomou sua participação em Barcelona-1992, após boicotar Los Angeles-1984 e Seul-1988. A melhor marca foi em Barcelona, com 14 medalhas de ouro, seis de prata e 11 de bronze. "O esporte cubano está passando por um momento muito difícil", alertou López, de 43 anos, em entrevista dada em São Paulo, durante a COB Expo, feira anual do Comitê Olímpico Brasileiro. "O esporte internacional é um negócio. Existem patrocinadores no esporte, coisas que são normais no mundo todo, e esse desenvolvimento não chegou a Cuba", disse López.

E, em palavras pouco comuns entre os atletas cubanos, ele pediu que haja uma mudança. - 'Buscar uma abertura' - O gigante de Herradura (pequena cidade no oeste de Cuba) derrotou Yasmani Acosta, que nasceu em Cuba mas representa o Chile, na final dos 130 quilos da luta greco-romana em Paris-2024.

Ovacionado, López se ajoelhou e deixou as sapatilhas no tatame, uma tradição dos lutadores ao se aposentarem. Pergunta: Como você vê o estado atual do esporte cubano, com fracassos em modalidades icônicas como boxe e beisebol? Resposta: "O esporte cubano está passando por um momento muito difícil, não apenas no boxe e no beisebol, mas também na luta livre [...] e é por isso que digo que precisamos fazer um experimento, precisamos rever o que vamos fazer. Perdemos muitos talentos. A emigração [deserções] tem sido parte de tudo isso que está acontecendo. Os centros de treinamento se deterioraram."

P: Há necessidade de abertura à profissionalização, como foi tentado com o acordo com a Major League Baseball (MLB) em 2018 para permitir que jogadores cubanos competissem livremente nos Estados Unidos, embora tenha sido rescindido um ano depois? R: "Sim, acho que sim. Acho que precisamos buscar uma abertura que se estenda ao nosso esporte em Cuba [...]. O esporte internacional é um negócio. No esporte, há patrocinadores, coisas que são normais em todo o mundo, e esse desenvolvimento não chegou a Cuba." "Perdemos nossos atletas na área de criação de patrocinadores, na área de divulgação dos atletas para as marcas, em todos os aspectos profissionais, assim como em todo o mundo [...]. É preciso haver uma mudança logo, porque estamos apenas começando um ciclo olímpico e já estamos vendo um declínio no esporte cubano."