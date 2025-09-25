Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jaguar Land Rover anuncia retorno parcial de seu sistema, afetado por ciberataque

Autor AFP
Tipo Notícia

O fabricante automotivo britânico Jaguar Land Rover (JLR), obrigado desde o início de setembro a pausar sua produção devido a um ciberataque, anunciou nesta quinta-feira (25) a retomada parcial de seus sistemas informáticos, mas suas fábricas permanecerão fechadas pelo menos até 1° de outubro.

"Algumas partes de nossa infraestrutura digital estão agora operacionais", indicou a empresa em um comunicado, especificando que isso diz respeito ao faturamento, à gestão de peças de reposição e às vendas de veículos aos distribuidores.

A empresa poderá cancelar "mais rapidamente os pagamentos pendentes aos fornecedores", continuar "garantindo a manutenção" e "vender e registrar os veículos mais rapidamente, o que permite gerar um fluxo de caixa importante".

Consultado pela AFP, o grupo acrescentou que a data de reinício da produção, já várias vezes adiada e fixada desde terça-feira para 1° de outubro, não mudou.

A JLR, propriedade do grupo indiano Tata Motors, havia revelado em 2 de setembro que foi afetada por um ciberataque que a obrigou a encerrar seus sistemas, impactando "gravemente" suas "atividades de vendas e produção".

Posteriormente, reconheceu que "alguns dados foram afetados", sem especificar a extensão nem se foram roubados. Também não detalhou se esses dados dizem respeito a fornecedores ou clientes.

O governo britânico e os representantes dos fabricantes automotivos do Reino Unido manifestaram preocupação na semana passada com potenciais repercussões para o setor.

Em uma indústria que emprega mais de 800 mil pessoas, muitas delas em pequenas e médias empresas, crescem as preocupações de que uma suspensão prolongada provoque demissões ou falências, em particular entre os subcontratados.

Vários meios de comunicação britânicos informaram, nesta quinta-feira, que o governo planeja intervir para ajudar os fornecedores afetados a superar a crise.

Este incidente cibernético ocorreu após uma recente onda de ciberataques que afetaram várias redes de lojas no Reino Unido, como Marks & Spencer, Harrods e Co-op.

