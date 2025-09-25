Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense anuncia Zubeldía como novo técnico após saída de Renato Gaúcho

O Fluminense anunciou o argentino Luís Zubeldía como seu novo técnico nesta quinta-feira (25), após a surpreendente demissão de Renato Gaúcho após a eliminação do time carioca nas quartas de final da Copa Sul-Americana diante do argentino Lanús. 

Zubeldía, de 44 anos, campeão da Copa Sul-Americana de 2023 pela LDU, do Equador, estava livre desde que deixou o São Paulo em meados de junho, em meio a uma sequência de resultados ruins. 

Ele assinou contrato até o final de 2026, anunciou o Tricolor carioca em um comunicado. 

Na noite de terça-feira, Renato Gaúcho pediu demissão após o empate em 1 a 1 entre Fluminense e Lanús no Maracanã, que resultou na eliminação da Sul-Americana, devido à vitória por 1 a 0 que 'El Granate' havia conquistado na semana passada em Buenos Aires. 

"A partir de agora, vai estar outro cara aqui", e "quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele", acrescentou o técnico, rebatendo as críticas em torno do elenco.

Zubeldía iniciou sua carreira como técnico em 2008, no Lanús. Desde então, passou por clubes da Espanha, Equador, México, Colômbia e Paraguai. 

Ele se torna o quinto argentino atualmente no comando de times do Brasileirão, se juntando a Hernán Crespo (São Paulo), Juan Pablo Vojvoda (Santos), Jorge Sampaoli (Atlético-MG) e Ramón Díaz (Internacional). 

O Flu, sem participar de torneios internacionais até o final do ano, ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, vinte pontos atrás do líder Flamengo, e disputará as semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco.

