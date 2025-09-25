Exército israelense diz que 700.000 palestinos fugiram da Cidade de Gaza

O Exército israelense afirmou, nesta quinta-feira (25), que, desde o final de agosto, 700.000 palestinos fugiram da Cidade de Gaza para o sul da Faixa, em plena ofensiva terrestre mobilizada com o objetivo de "destruir" o movimento islamista Hamas.

"Saíram 700.000 palestinos", declarou o Exército em resposta a uma pergunta da AFP sobre o número de pessoas que fugiram desde o fim de agosto do maior núcleo urbano do território. Naquele momento, a ONU calculava que um milhão de pessoas viviam na Cidade de Gaza e arredores.