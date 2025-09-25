Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército israelense diz que 700.000 palestinos fugiram da Cidade de Gaza

Exército israelense diz que 700.000 palestinos fugiram da Cidade de Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Exército israelense afirmou, nesta quinta-feira (25), que, desde o final de agosto, 700.000 palestinos fugiram da Cidade de Gaza para o sul da Faixa, em plena ofensiva terrestre mobilizada com o objetivo de "destruir" o movimento islamista Hamas. 

"Saíram 700.000 palestinos", declarou o Exército em resposta a uma pergunta da AFP sobre o número de pessoas que fugiram desde o fim de agosto do maior núcleo urbano do território. Naquele momento, a ONU calculava que um milhão de pessoas viviam na Cidade de Gaza e arredores. 

Em uma nota publicada no domingo, o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, o OCHA, apresentou um número mais conservador e afirmou que 388.000 palestinos fugiram da cidade.  

mj/mib/avl/mb/dd/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar