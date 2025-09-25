Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eslovênia proíbe Netanyahu de entrar no país

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
A Eslovênia anunciou nesta quinta-feira que estava proibindo o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de entrar no país, enfatizando sua defesa do direito internacional.

A decisão está ligada a um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra o primeiro-ministro israelense, disse a funcionária do Ministério das Relações Exteriores, Neva Grasic, de acordo com a agência de notícias oficial STA.

A nação da União Europeia, com cerca de 2 milhões de habitantes, que reconheceu um Estado palestino no ano passado, tem sido uma crítica vocal das ações israelenses em Gaza.

A Eslovênia já havia proibido o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, de entrar no país e impôs um embargo de armas a Israel.

