Chinês criador da "cidades-esponja" morre em queda de avião

Arquiteto Kongjian Yu, referência mundial em urbanismo ecológico, morreu em acidente aéreo no Pantanal, junto com dois cineastas brasileiros e o piloto da aeronave.O arquiteto chinês Kongjian Yu, considerado uma referência mundial em urbanismo ecológico, morreu na queda de um avião monomotor em que viajava, ocorrida no fim da tarde de terça-feira em uma fazenda próxima à cidade de Aquidauana, na região do Pantanal em Mato Grosso do Sul, juntamente com dois cineastas brasileiros e o piloto da aeronave, informou a polícia nesta quarta-feira (24/09). Kongjian, de 62 anos, era uma figura de destaque no planejamento urbano sustentável e conhecido mundialmente por seu conceito das "cidades-esponja", projetadas para absorver grandes quantidades de água. As outras vítimas do acidente, ocorrido às 18h30, são o documentarista Luiz Ferraz, o diretor de fotografia Rubens Crispim Jr. e o piloto e proprietário da aeronave, um monomotor Cessna 175, Marcelo Pereira de Barros, segundo a Polícia Civil. A causa do acidente ainda é desconhecida. Kongjian chegou ao Brasil este mês para a Bienal de São Paulo e depois viajou para o Pantanal para participar das filmagens de um documentário sobre sua obra ao lado dos cineastas brasileiros, detalhou o Conselho Brasileiro de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em comunicado. Conceito de "cidades-esponja" O arquiteto chinês ganhou fama global depois que o governo chinês adotou seu conceito de "cidades-esponja", usando soluções baseadas na natureza para absorver e reter a água, em vez de infraestrutura de concreto para canalizá-la. Desde então, o conceito foi adotado em centenas de lugares na China, bem como em áreas urbanas, dos EUA à Rússia. Segundo a CAU, ele aplicou o conceito "em mais de mil projetos em 250 cidades" e também "defendeu soluções baseadas na natureza para lidar com inundações urbanas e os efeitos da crise climática". md (AFP, Reuters, EFE)