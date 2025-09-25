Barça vence de virada na visita ao Oviedo (3-1) e segue ritmo do líder Real Madrid

O triunfo foi de virada e, com esse resultado, os catalães se consolidaram na segunda colocação, dois pontos atrás do líder Real Madrid.

O Barcelona levou um susto, mas conseguiu vencer o recém-promovido Oviedo por 3 a 1 no Estádio Carlos Tartiere, nesta quinta-feira (25), no encerramento da sexta rodada do Campeonato Espanhol.

Com um chute espetacular de uma distância de 40 metros, acompanhado de um erro de posicionamento do goleiro Joan García, Alberto Reina colocou o time asturiano na frente aos 33 minutos de jogo.

Mas os jogadores comandados pelo técnico alemão Hansi Flick conseguiram virar o placar no segundo tempo graças aos gols de Eric García (56'), do astro polonês Robert Lewandowski (70') e do uruguaio Ronald Araujo (88').

Com a vitória, o Barça soma 16 pontos e acompanha o ritmo do líder Real Madrid (18 pontos), que venceu o Levante por 4 a 1 no Estádio Ciutat de Valencia na terça-feira.

O Barcelona vai receber a Real Sociedad no domingo, no Estádio Olímpico. Um dia antes, será disputado o clássico da capital, entre o time 'merengue' e seu rival Atlético de Madrid, no estádio Metropolitano.