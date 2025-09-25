Aliados de Trump controlarão TikTok sob novo acordo nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (25) uma ordem executiva que estabelece uma proposta de acordo para uma versão americana do TikTok, na qual a participação chinesa seria reduzida a "menos de 20%" e o controle ficaria em mãos de aliados do mandatário. Do Salão Oval, Trump afirmou que essa versão americana da plataforma seria operada por investidores "muito sofisticados".

Entre eles, Larry Ellison, fundador da gigante tecnológica Oracle, o investidor Michael Dell e o magnata da mídia Rupert Murdoch. Acredita-se também que a firma de investimentos Silver Lake Partners e a influente empresa do Vale do Silício Andreessen Horowitz façam parte do acordo. Todos os investidores mencionados são aliados de Trump, embora o presidente tenha insistido em que o aplicativo não seguirá nenhuma linha política. "Cada grupo, cada filosofia, cada política serão tratados de maneira muito equitativa", garantiu Trump.

Embora tenha admitido que, se pudesse, teria transformado a rede social em "100% MAGA" (Make America Great Again), em referência ao movimento que criou. "Mas não vai funcionar dessa maneira, infelizmente." O republicano confirmou que essa versão americana do TikTok contará com uma espécie de cópia do algoritmo do aplicativo. Esse algoritmo é frequentemente descrito como o "molho secreto" do TikTok, já que ajudou a transformar a plataforma em uma das mais populares do mundo em apenas alguns anos.

Um funcionário da Casa Branca disse na segunda-feira que o algoritmo será monitorado "continuamente" para garantir que "não esteja sendo influenciado indevidamente". A nova estrutura do TikTok atende a uma lei aprovada durante o governo de Joe Biden (2021-2025), que obrigava sua controladora chinesa ByteDance a vender suas operações nos Estados Unidos ou enfrentar a proibição em seu principal mercado. Diversos setores políticos nos Estados Unidos, incluindo o próprio Trump em seu primeiro mandato (2017-2021), advertiram que a China poderia usar o TikTok para extrair dados de cidadãos americanos ou exercer influência por meio de seu avançado algoritmo.

O vice-presidente americano J.D. Vance disse que a entidade americana teria um valor de cerca de 14 bilhões de dólares (cerca de 75 bilhões de reais). Acrescentou, no entanto, que caberia, em última instância, aos investidores determinar o preço. Questionado se as autoridades chinesas haviam aprovado o acordo, Trump afirmou que o presidente Xi Jinping deu luz verde durante uma ligação telefônica na semana passada. "[Tenho] grande respeito pelo presidente Xi e agradeço por ter aprovado o acordo", disse.