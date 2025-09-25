Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alcaraz estreia com vitória em Tóquio

Alcaraz estreia com vitória em Tóquio

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O líder do ranking da ATP, o espanhol Carlos Alcaraz, estreou nesta quinta-feira no torneio ATP 500 de Tóquio com vitória sobre o argentino Sebastián Báez (N. 41), além de um susto depois de torcer o tornozelo esquerdo no início da partida. 

Alcaraz superou Báez com parciais de 6-4 e 6-2. Na segunda rodada, ele enfrentará o belga Zizou Bergs (N. 45), que venceu o chileno Alejandro Tabilo por 1-6, 7-6 (7/2) e 7-6 (7/4).

Com 2-2 no placar, o espanhol de 22 anos torceu o tornozelo esquerdo e caiu na quadra. Depois do atendimento médico, Alcaraz retornou ao jogo e conseguiu uma vitória relativamente tranquila.

- Resultados dla primeira rodada do ATP 500 de Tóquio:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) x Sebastián Báez (ARG) 6-4, 6-2

Zizou Bergs (BEL) x Alejandro Tabilo (CHI) 1-6, 7-6 (7/2), 7-6 (7/4)

Brandon Nakashima (EUA) x Jordan Thompson (AUS) 6-7 (6/8), 7-6 (7/4), 6-2

Casper Ruud (NOR/N.4) x Shintaro Mochizuki (JAP) 4-6, 6-1, 6-1

Aleksandar Vukic (AUS) x Damir Dzumhur (BIH) 6-4, 3-6, 6-3

Jenson Brooksby (EUA) x Ugo Humbert (FRA/N.6) 7-6 (7/4), 6-3

Luciano Darderi (ITA) x Yoshihito Nishioka (JAP) 7-6 (11/9), 6-3

Ethan Quinn (EUA) x Alex Michelsen (EUA) 7-5, 6-2

Sho Shimabukuro (JAP) x Tomás Machac (TCH/N.5) 6-3, 7-6 (7/4)

Sebastian Korda (EUA) x Marcos Giron (EUA) 4-6, 6-3, 7-6 (7/4)

Taylor Fritz (EUA/N.2) x Gabriel Diallo (CAN) 4-6, 6-3, 7-6 (7/3)

dga/mcd/dam/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar