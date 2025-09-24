Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Von der Leyen sinaliza que UE tratará sobre "uso de influência" da China sobre Rússia -

Von der Leyen sinaliza que UE tratará sobre "uso de influência" da China sobre Rússia -

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia (UE) discutirá a possibilidade de a China usar sua "influência significativa" para trazer a Rússia à mesa de negociações para a guerra contra a Ucrânia. O comentário aconteceu em reunião com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang.

Na ocasião, ela ressaltou que a UE e a China são duas das maiores potências econômicas do mundo e, por isso, a relação é "muito importante para nossos povos, empresas e para o mundo inteiro". "Concordamos que essa relação deve ser construída com base na confiança, no entendimento mútuo e no diálogo constante", disse, em discurso.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar