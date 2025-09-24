Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump acusa 'esquerda radical' de incitar violência contra polícia migratória

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente americano, Donald Trump, acusou os "democratas da esquerda radical" de incitar a "violência" contra a polícia migratória (ICE) depois de um ataque contra um centro de detenção no Texas, que deixou dois mortos e um ferido nesta quarta-feira (24).

"Esta violência é o resultado da constante demonização das forças de ordem por parte dos democratas da esquerda radical, que pedem para desmantelar a ICE e tratam os agentes da ICE de 'nazistas'", escreveu o presidente americano em sua plataforma, Truth Social.

