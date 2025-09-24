Ronaldo defende Neymar na Copa de 2026 por ser "determinante" para a Seleção

Ronaldo Fenômeno manifestou nesta quarta-feira (24) sua confiança na volta de Neymar à seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo de 2026, afirmando que a equipe canarinho "não tem outro jogador" como ele. Neymar havia recuperado a regularidade no Santos, mas sofreu uma nova lesão muscular na semana passada. Ele ainda não foi convocado no atual ciclo do técnico italiano Carlo Ancelotti.

"Ele é um jogador determinante para a seleção brasileira. Não temos outro jogador como o Neymar. E a gente espera que ele esteja 100% para a Copa", disse Ronaldo durante um evento publicitário em São Paulo, ao lado do próprio Neymar. "Se ele estiver, com certeza nós vamos ter resultados melhores do que se ele não estiver", acrescentou o lendário ex-atacante, campeão mundial pelo Brasil na Copa dos Estados Unidos de 1994 e, como grande destaque, na Copa da Coreia do Sul-Japão de 2002. Neymar, de 33 anos, deixou o treino do Santos na última sexta-feira com uma lesão na coxa direita, confirmou o clube, sem dar uma estimativa de tempo de recuperação. O craque marcou três gols em 13 partidas disputadas nesta temporada no Brasileirão.