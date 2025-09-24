Presidente do Irã nega na ONU que seu país busque desenvolver armas nucleares
O presidente do Irã, Masud Pezeshkian, reiterou nesta quarta-feira (24) que o programa nuclear conduzido por seu país não tem fins armamentistas, após os ataques militares de Israel e Estados Unidos e as iminentes sanções das potências europeias.
"Por meio deste, declaro mais uma vez perante esta assembleia que o Irã nunca buscou ou buscará fabricar uma bomba nuclear", afirmou Pezeshkian na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.
sct/gw/aha/dga/val/yrDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente