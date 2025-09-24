Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do Irã nega na ONU que seu país busque desenvolver armas nucleares

Presidente do Irã nega na ONU que seu país busque desenvolver armas nucleares

O presidente do Irã, Masud Pezeshkian, reiterou nesta quarta-feira (24) que o programa nuclear conduzido por seu país não tem fins armamentistas, após os ataques militares de Israel e Estados Unidos e as iminentes sanções das potências europeias.

"Por meio deste, declaro mais uma vez perante esta assembleia que o Irã nunca buscou ou buscará fabricar uma bomba nuclear", afirmou Pezeshkian na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.

onu

