ONU CLIMA: ONU recebe negociações climáticas um dia após críticas de Trump

ONU recebe negociações climáticas um dia após críticas de Trump

EUA TELEVISÃO: Jimmy Kimmel diz que ameaça do governo a comediantes é 'antiamericana'

Líderes de 118 países participam nesta quarta-feira (24) de uma reunião de cúpula em Nova York na qual defenderão a luta contra as mudanças climáticas, um evento que não terá a presença de representantes dos Estados Unidos, um dia após o presidente Donald Trump afirmar que o aquecimento global é uma "farsa".

Jimmy Kimmel diz que ameaça do governo a comediantes é 'antiamericana'

O apresentador Jimmy Kimmel criticou na terça-feira, em seu retorno à televisão americana, as ameaças do governo de Donald Trump aos comediantes após a suspensão de seu programa de entrevistas, que ele atribui a pressões da administração republicana.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Vistos a US$ 100.000 se tornam risco para setor financeiro de Nova York

Em uma manhã ensolarada de setembro, os funcionários do Goldman Sachs passam pelas catracas no amplo saguão da sede localizada no bairro de Battery Park City, em Manhattan.

(EUA trabalho empresas bancos migração, 590 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

YANGJIANG:

Supertufão Ragasa atinge a China continental após deixar 17 mortos em Taiwan

O supertufão Ragasa tocou o solo nesta quarta-feira (24) no sul da China continental, depois de atingir Hong Kong com fortes ventos e chuvas torrenciais e provocar pelo menos 17 mortes em Taiwan.

(HongKong clima China Filipinas meteorologia meio ambiente tempestade, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

ISLAMABAD:

À espera de asilo no Ocidente, jovens afegãs buscam refúgio na música

As irmãs afegãs Shayma e Laylama vivem escondidas em um Paquistão hostil, onde se consolam com canções de Bob Dylan. Integrantes de uma banda, tocam baixinho para os vizinhos não ouvirem.

(EUA Paquistão escola refugiados política música Afeganistão jovens, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- EUROPA

COPENHAGUE:

Premiê da Dinamarca pede perdão às vítimas de contracepção forçada na Groenlândia

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, visita a Groenlândia nesta quarta-feira (24) para pedir desculpas em nome do Estado às vítimas de uma campanha de contracepção forçada no território autônomo dinamarquês que durou décadas.

(Dinamarca política Groenlândia Mulheres saúde discriminação, 650 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Rússia diz que não tem alternativa a prosseguir com ofensiva na Ucrânia

O Kremlin afirmou nesta quarta-feira (24) que não tem outra alternativa a não ser prosseguir com a ofensiva em larga escala iniciada na Ucrânia em fevereiro de 2022 para garantir seus "interesses".

(Rússia conflito Ucrânia, 460 palavras, já transmitida)

CHISINAU:

Moldávia se torna palco da guerra de desinformação russa dias antes de eleição

Às vésperas das eleições legislativas, os usuários moldavos viram proliferar vídeos manipulados com IA e acusações infundadas contra a presidente Maia Sandu.

(UE Rússia eleições desinformação Moldávia, 670 palavras, já transmitida)

MADRI:

Esposa do primeiro-ministro espanhol poderá ir a júri popular

A esposa do primeiro-ministro espanhol, Begoña Gómez, poderá ir a júri popular, uma decisão do juiz responsável por seu processo por desvio de recursos públicos nesta quarta-feira (24), sujeita a recurso.

(Espanha governo política, 530 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

BEIRUTE:

Finanças do Hezbollah resistem um ano depois da guerra com Israel

Um ano após uma guerra com Israel ter desferido duros golpes contra o Hezbollah no Líbano, o movimento apoiado pelo Irã continua pagando seus combatentes e financiando seus diversos serviços sociais.

(Hezbollah conflito economia Líbano Israel, 670 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]