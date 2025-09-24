Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ONU exige fim dos ataques contra flotilha humanitária que navega para Gaza

Autor AFP
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu nesta quarta-feira (24) o fim dos "ataques" contra a flotilha que se dirige à Faixa de Gaza, solicitando uma investigação "independente".

"Deve ser realizada uma investigação independente, imparcial e exaustiva sobre os ataques e o assédio que foram denunciados", declarou um porta-voz do Alto Comissariado, Thameen Al Kheetan, enquanto os ativistas pró palestinos da frota afirmam ter sido alvo de "explosões e múltiplos drones" frente à Grécia.

"Estes ataques devem cessar e os responsáveis destas violações devem prestar contas", acrescentou.

A flotilha, que zarpou no início do mês de Barcelona, já havia denunciado os ataques com drones frente à Tunísia.

"Os ataques e as ameaças contra aqueles que tentam ajuda e apoiar as centenas de milhares de pessoas em Gaza que sofrem de fome e desnutrição desafiam qualquer compreensão", afirmou Al Kheetan.

Entre os membros da frota estão ativistas pró-palestina, incluindo a ambientalista sueca Greta Thunberg e o ativista brasileiro Thiago Ávila.

As embarcações têm a intenção de chegar à Gaza para fornecer ajuda humanitária e "romper o bloqueio israelense", depois de duas tentativas bloqueadas por Israel em junho e julho.

Israel afirmou na segunda-feira que não permitiria que as embarcações chegassem em Gaza, que se encontra em situação de guerra, propondo-lhes atracar em Ashkelon, mais ao norte deste território.

