Lula diz que ficou feliz com 'química' com Trump e espera acabar com mal-estar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 24, que o breve encontro que teve com o americano Donald Trump ontem nos bastidores da Assembleia-Geral da ONU tem o potencial de por fim ao mal-estar nas relações entre os dois países e se surpreendeu positivamente com a reação amistosa de Trump ao encontrá-lo. Em entrevista coletiva em Nova York, o petista disse estar aberto a falar sobre qualquer assunto com Trump, desde que a soberania do País não seja afetada, em uma referência velada à condenação criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro, que motivou as recentes sanções e tarifas americanas ao País.

Lula sinalizou estar disposto também a negociar investimentos americanos na exploração e no processamento de minerais de terras raras, um ponto fraco da economia americana, hoje dependente quase exclusivamente da China. O Brasil tem uma das maiores reservas mundiais desses minerais, mas todo o refino e processamento desses materiais é feito na Ásia. As terras raras hoje são essenciais para a indústria de defesa, carros elétricos e inteligência artificial. Pintou uma química mesmo Na entrevista, Lula contou que foi surpreendido com a postura de Trump. "Já estive outras vezes ali e nao encontrei sempre com presidentes. Já estava saindo, ia pegar minhas papeletas e ia embora, quando Trump veio para meu lado com uma cara muito simpática e agradável", contou, "Acho que pintou uma química mesmo."

Questionado se teme alguma saia-justa provocada por Trump, como ocorreu recentemente no Salão Oval com os presidentes da Ucrânia, Volodmir Zelenski, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa, Lula disse esperar respeito. "Vou tratar com respeito que merece o presidente dos EUA e ele certamente merece o presidente do Brasil. São dois homens de 80 anos. Não existe espaço para brincadeira, existe espaço para conversar sobre os conflitos", disse. Fim do mal-estar

Lula disse também que há muito o que conversar com Trump e muitos interesses em comum para Brasil e EUA. " Fiquei muito feliz quando ele disse que será possível conversar. É o que eu quero e o que ele quer também", afirmou. "Eu volto para o Brasil satisfeito, otimista a Brasil e EUA fazerem uma reunião o mais rápido possível e acabar com o mal-estar que existe hoje na relação entre Brasil e EUA", acrescentou. O petista disse na entrevista que tanto o povo brasileiro quanto o americano esperam uma boa relação entre os dois países. Por isso, segundo ele, os problemas que afetam a relação bilateral hoje podem ser discutidos diretamente com Trump.

"Estou convencido que algumas decisões do presidente Trump se devem à (má) qualidade da informação que ele teve a respeito do Brasil e acho que ele pode mudar de decisão", disse o presidente. "Espero que possamos voltar à harmonia e quimicamente estáveis." Elogios de Trump Durante seu discurso na Assembleia-Geral, enquanto fazia algumas críticas ao Brasil, Trump mencionou de improviso seu encontro com Lula.