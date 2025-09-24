Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kimmel estebelece sua maior audiência em uma década nos EUA com retorno de seu programa

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O apresentador Jimmy Kimmel registrou sua maior audiência em uma década em sua volta à televisão nos Estados Unidos, uma semana depois que as pressões do governo de Donald Trump levaram à suspensão do talk show, informou a Disney nesta quarta-feira (24).

Os números indicam que 6,2 milhões de pessoas sintonizaram a transmissão pela emissora ABC, inclusive quando o programa seguia bloqueado para quase um quarto dos lares americanos devido a um boicote de estações de televisão locais, segundo a Disney, proprietária da emissora.

Este foi o melhor desempenho do programa em 10 anos, acrescentou. Outras 26 milhões de pessoas viram o monólogo de Kimmel pelas redes sociais, indicou a empresa em comunicado.

O talk show "Jimmy Kimmel Live!" foi suspenso depois que funcionários sugeriram que poderiam revogar as licenças de transmissão das afiliadas da ABC que o retransmitissem, supostamente pelos comentários que o comediante fez após o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk.

Porém, depois do clamor do público e das queixas de aliados de Trump que consideraram isso uma tentativa do governo de limitar a liberdade de expressão, a suspensão foi cancelada e o programa voltou a ser exibido na noite de terça-feira.

Em seu retorno à televisão, Kimmel fez um monólogo mordaz atacando a censura.

"Uma ameaça do governo para silenciar um humorista do qual o presidente não gosta é antiamericano", disse Kimmel para sua audiência.

A modo de comparação, "Jimmy Kimmel Live!" registrou uma média de 1,4 milhão de espectadores em toda a temporada 2024/2025, o que significa que sua audiência triplicou nesta terça-feira.

Trump, que frequentemente se queixa da cobertura negativa dos meios de comunicação, comemorou quando Kimmel foi retirado do ar.

E, antes da volta do programa, Trump disse aos jornalistas que o comediante "não tem talento" nem "audiência".

"Bom", brincou Kimmel durante o programa, "esta noite sim a tenho".

