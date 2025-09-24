Justiça de Trinidad e Tobago rejeita extradição de ex-vice da Fifa aos EUA

O trinitino Jack Warner, ex-vice-presidente da Fifa que sofreu um banimento vitalício de atividades relacionadas ao futebol e é acusado de corrupção pela Justiça americana, que busca julgá-lo, não será extraditado aos Estados Unidos, decidiram nesta terça-feira (23) os tribunais de seu país. Warner esteve no centro do escândalo de corrupção que sacudiu a entidade máxima do futebol mundial em 2015, conhecido como "Fifagate", que levou a prisões por parte do FBI em Zurique, na Suíça, o prelúdio dos processos contra vários dirigentes esportivos, em sua maioria latino-americanos.

"Warner foi colocado em liberdade", declarou a juíza Karen Reid, de Trinidad e Tobago, ao término da audiência, anunciando a suspensão "permanente" do processo de extradição. O ex-dirigente, de 82 anos, foi liberado mediante uma fiança de 370.000 dólares (R$ 1,96 milhão, na cotação atual). "Nada pode apagar a dor e a humilhação que senti durante os últimos dez anos, sem mencionar minha prisão", afirmou Warner em uma breve declaração à AFP. A decisão põe fim a uma saga judicial de dez anos sobre a existência ou não de um acordo de extradição entre os Estados Unidos e o arquipélago caribenho, famoso por suas praias e seu carnaval.