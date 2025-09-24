Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itália mobiliza fragata para auxiliar flotilha com ajuda para Gaza

Autor AFP
Tipo Notícia

A Itália mobilizou nesta quarta-feira (24) uma fragata da Marinha para ajudar, se for necessário, a flotilha que pretende levar ajuda humanitária a Gaza, depois que os organizadores denunciaram que foram alvo de ataques com drones na costa da Grécia. 

"Para garantir assistência aos cidadãos italianos na 'Flotilha' (...) falei com o primeiro-ministro e autorizei a intervenção imediata da fragata polivalente 'Fasan' da Marinha italiana, que navegava ao norte de Creta como parte da Operação Safe Sea", disse o ministro da Defesa, Guido Crosetto. 

O navio já está a caminho da área para possíveis operações de resgate", afirmou Crosetto em comunicado publicado pelo ministério no X.

Esta flotilha busca chegar a Gaza para entregar ajuda humanitária e "romper o bloqueio israelense", após duas tentativas anteriores repelidas por Israel em junho e julho.

Os ativistas pró-palestinos da flotilha afirmaram nesta quarta-feira ter sido atacados perto da costa da Grécia por "múltiplos drones" que causaram explosões em alguns de seus barcos.

O movimento já havia denunciado outros ataques com supostos drones em 9 de setembro, perto da Tunísia.

Crosetto expressou sua "mais firme condenação" diante "desse ataque realizado por drones de origem desconhecida até o momento".

A flotilha composta por 51 barcos partiu há várias semanas de Barcelona com a intenção de entregar assistência ao território palestino devastado.

A bordo viajam a ambientalista sueca Greta Thunberg e outras personalidades, como a atriz francesa Adèle Haenel ou o ativista brasileiro Thiago Ávila.

O movimento tem como objetivo "abrir um corredor humanitário e acabar com o genocídio em curso do povo palestino", no contexto da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, segundo seus organizadores.

Israel anunciou na segunda-feira que não permitirá a chegada da flotilha.

