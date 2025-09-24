Hospital em Bali nega tráfico de órgãos após repatriação de corpo sem coração

Byron Haddow, originário de Queensland, foi encontrado morto na piscina de sua casa em Bali no início deste ano enquanto estava de férias.

Um hospital de Bali negou, nesta quarta-feira (24), as acusações de que estaria envolvido em tráfico de órgãos, disse um diretor, depois que o corpo de um jovem australiano, que morreu na ilha turística indonésia, foi repatriado sem seu coração.

O corpo de jovem de 23 anos foi repatriado para a Austrália quatro semanas depois, e uma segunda autópsia revelou que ele estava sem coração, o que levou às autoridades australianas a exigirem respostas da Indonésia.

I Made Darmajaya, diretor de enfermagem e apoio médico do hospital Professor Ngoerah, negou que o hospital estivesse envolvido em roubo e tráfico de órgãos e explicou que foi feita uma autópsia forense no corpo de Haddow a pedido da polícia local.

"Quero enfatizar, em nome do hospital, que os rumores sobre roubo de órgãos são falsos. Nosso interesse [no coração] foi no contexto de um exame de acordo com a lei", esclareceu Made aos jornalistas.

Ele acrescentou que o coração de Haddow foi repatriado para a Austrália mais tarde do que o restante do corpo porque levou tempo para ser processado para cumprir os requisitos de um exame patológico.