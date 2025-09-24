Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estátua de Trump e Epstein de mãos dadas é instalada em frente ao Capitólio

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Uma estátua do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de mãos dadas com o empresário Jeffrey Epstein, foi instalada em frente ao Capitólio, sede do Congresso dos EUA, em Washington, nesta terça-feira, 23.

"Em homenagem ao mês da amizade, nós celebramos os laços de longa data entre o presidente Donald J. Trump e seu 'amigo mais próximo' Jeffrey Epstein. Sobe o som: deve haver mais na vida do que ter tudo", diz uma placa no pé da instalação de bronze.

Não há informações, até o momento, sobre o autor da obra. Segundo o jornal The Guardian, a estátua tem autorização do Serviço Nacional de Parques para permanecer no local até às 20h (no horário local) deste domingo, 28.

A instalação, que retrata os dois homens sorridentes, de mãos de dadas e com uma perna levantada, atraiu dezenas de curiosos. A Casa Branca ainda não comentou o assunto.

Relação entre Trump e Epstein

Epstein era próximo de celebridades, artistas e políticos, como o príncipe Andrew, o ex-presidente americano Bill Clinton, o fundador da Microsoft, Bill Gates, e o próprio Trump.

Ele foi acusado de liderar uma rede de exploração e tráfico sexual de menores de idade ao lado da ex-namorada, Ghislaine Maxwell. Em 2008, Epstein foi condenado por exploração sexual e fechou um acordo de 13 meses de prisão e inclusão de seu nome na lista federal de criminosos sexuais.

Mais de uma década depois, em 2019, um juiz da Flórida considerou que o acordo era ilegal e ele foi preso em julho daquele ano, em Nova York. Um mês após a prisão, Epstein foi encontrado morto em sua cela e a autópsia concluiu que ele tirou a própria vida.

O caso se tornou uma dor de cabeça para o governo Trump depois que o Departamento de Justiça dos EUA disse que nenhum arquivo das investigações seria divulgado.

Em julho deste ano, o The Wall Street Journal publicou uma reportagem na qual afirmou que Trump havia enviado uma carta de aniversário para Epstein, em 2003, com o desenho de uma mulher nua. Trump negou as acusações e processou o jornal por difamação. No mês passado, os democratas do Congresso dos EUA divulgaram uma foto da carta - e Trump voltou a dizer que o material é falso.

