Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enviado especial de Trump prevê 'avanço decisivo' no Oriente Médio em poucos dias

Enviado especial de Trump prevê 'avanço decisivo' no Oriente Médio em poucos dias

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O enviado especial americano Steve Witkoff disse nesta quarta-feira (24) que esperava um "avanço decisivo" relacionado com Gaza nos próximos dias, depois que Donald Trump apresentou um plano aos países da região.

"Temos esperanças, e poderia dizer até confiança, de que, nos próximos dias, poderemos anunciar algum tipo de avanço decisivo", disse o funcionário americano em uma cúpula à margem da Assembleia Geral da ONU.

Witkoff, um aliado de Trump do setor imobiliário que se tornou seu embaixador itinerante, disse que o presidente americano expôs suas ideias ao se reunir com um grupo de países árabes e islâmicos na terça-feira, em paralelo à Assembleia Geral da ONU.

"Apresentamos o que chamamos de plano de 21 pontos de Trump para a paz no Oriente Médio e Gaza", disse Witkoff.

"Acredito que aborda as preocupações de Israel bem como as preocupações de todos os países vizinhos da região", acrescentou.

Witkoff e Trump expressaram repetidamente sua esperança de acabar com a guerra devastadora que já dura quase dois anos.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, mostrou-se mais pessimista em uma viagem na semana passada a Israel, que iniciou uma nova ofensiva maciça para tomar a Cidade de Gaza.

sct/jz/dga/am/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua onu

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar