Enviado especial de Trump prevê 'avanço decisivo' no Oriente Médio em poucos dias

"Temos esperanças, e poderia dizer até confiança, de que, nos próximos dias, poderemos anunciar algum tipo de avanço decisivo", disse o funcionário americano em uma cúpula à margem da Assembleia Geral da ONU.

O enviado especial americano Steve Witkoff disse nesta quarta-feira (24) que esperava um "avanço decisivo" relacionado com Gaza nos próximos dias, depois que Donald Trump apresentou um plano aos países da região.

Witkoff, um aliado de Trump do setor imobiliário que se tornou seu embaixador itinerante, disse que o presidente americano expôs suas ideias ao se reunir com um grupo de países árabes e islâmicos na terça-feira, em paralelo à Assembleia Geral da ONU.

"Apresentamos o que chamamos de plano de 21 pontos de Trump para a paz no Oriente Médio e Gaza", disse Witkoff.

"Acredito que aborda as preocupações de Israel bem como as preocupações de todos os países vizinhos da região", acrescentou.

Witkoff e Trump expressaram repetidamente sua esperança de acabar com a guerra devastadora que já dura quase dois anos.