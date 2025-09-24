Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho de Ética instaura processo que pode cassar Eduardo Bolsonaro

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de incentivar autoridades dos EUA a aplicarem sanções contra o Brasil. Deputado também arrisca perder mandato por ausências.O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados do Brasil instaurou nesta terça-feira (23/09) um processo disciplinar contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), marcando o primeiro passo de um procedimento que pode levar à cassação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo foi aberto a partir de uma ação apresentada pelo PT, que acusa o deputado de atuar para imposição de sanções pelos Estados Unidos e "desestabilizar instituições republicanas" do Brasil. "A partir desse território estrangeiro, por diversos canais e plataformas, o representado tem se dedicado de forma reiterada a difamar instituições do Estado brasileiro, com especial virulência contra o Supremo Tribunal Federal e seus juízes, a quem tem publicamente chamado de 'milicianos togados' e 'ditadores'", diz a apresentação do PT. Na mesma ação, o partido acusa Eduardo Bolsonaro de "influenciar autoridades do governo norte-americano a imporem sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, em represália às investigações que envolvem seu pai". O partido afirma ainda que "a imunidade parlamentar não é um salvo-conduto para a prática de atos atentatórios à ordem institucional, tampouco um manto protetor para discursos de incitação à ruptura democrática". O relator do processo contra Eduardo Bolsonaro deve ser escolhido pelo presidente do conselho, o deputado Fabio Schiochet (União Brasil-SC), a partir de uma lista tríplice. Entre os nomes que podem ser escolhidos estão os deputados Paulo Lemos (PSOL-AP), Duda Salabert (PDT-MG) e Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG). A abertura do processo marca a primeira fase do procedimento no Conselho de Ética. As regras internas estabelecem que um procedimento deste tipo pode durar até 90 dias úteis A abertura também ocorre um dia depois de Eduardo Bolsonaro ter sido denunciado pelo Procuradoria-Geral da República por coação à Justiça no processo por golpe de Estado contra seu pai. Indicação de Eduardo é rejeitada Ainda nesta terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, indeferiu a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na Casa, por se encontrar ausente do país. Eduardo Bolsonaro tem morado nos EUA desde o início deste ano, após pedir licença em março. Ele também arrisca perder o mandato de deputado federal por sua ausência prolongada. A licença terminou em 21 de julho, mas o parlamentar não retornou ao Brasil e já acumula faltas não justificadas nas sessões plenárias. A indicação do parlamentar para a liderança da minoria foi apontada como uma manobra para evitar que o parlamentar sofra punições, como a perda do mandato. A Constituição prevê cassação dos deputados que faltarem a 1/3 das sessões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada. Para Motta, é "evidente" a incompatibilidade de liderar a minoria na Câmara com continuar fora do Brasil, uma vez que tal cargo "é ainda mais intenso" do que o de um simples deputado e implica tarefas onde "se requer sem dúvida a presença física do parlamentar". "A ausência física do país impede-o de exercer as prerrogativas e deveres essenciais da liderança, fazendo com que o seu exercício seja meramente simbólico e contrário ao regulamento", justificou o presidente da Câmara dos Deputados. jps (Agência Brasil, Lusa, ots)

