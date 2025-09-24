Ativistas da flotilha para Gaza denunciam novo ataque

Os ativistas pró-palestinos de uma flotilha a caminho da Faixa de Gaza afirmaram nesta quarta-feira (24) que foram atacados perto da costa da Grécia por "múltiplos drones", que provocaram várias explosões. Os barcos tentam chegar a Gaza para entregar ajuda humanitária e "romper o bloqueio israelense", após duas tentativas repelidas por Israel em junho e julho.

O grupo já havia denunciado outros ataques com supostos drones em 9 de setembro, perto da Tunísia. "Múltiplos drones, objetos não identificados lançados, comunicações bloqueadas e explosões ouvidas a partir de vários barcos", informou a flotilha Global Sumud em um comunicado sobre o suposto novo ataque, entre a madrugada de terça e quarta-feira. "No momento, estamos testemunhando em primeira mão essas operações psicológicas, mas não nos intimidarão", acrescentou a nota da flotilha, na qual viajam a ambientalista sueca Greta Thunberg e outras personalidades, como a atriz francesa Adèle Haenel. O movimento busca "abrir um corredor humanitário e pôr fim ao genocídio em curso do povo palestino", no contexto da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, segundo os organizadores.

A flotilha afirmou que não foram registradas vítimas ou danos. Um vídeo postado na página oficial da flotilha mostra uma explosão, que segundo o grupo foi filmada do barco "Spectre" da flotilha às 1h43 (19h43 de Brasília de terça-feira). A ativista alemã de origem curda Yasemin Acar afirmou em um vídeo publicado no Instagram que cinco barcos foram atacados.

"Só levamos ajuda humanitária", declarou. "Não temos armas, não representamos ameaça alguma. É Israel quem mata milhares de pessoas e submete toda uma população à fome." A flotilha, integrada por 51 barcos, partiu há semanas de Barcelona com o objetivo de romper o bloqueio israelense contra Gaza e entregar ajuda ao território palestino. Israel anunciou na segunda-feira que não permitiria a chegada da flotilha a Gaza.