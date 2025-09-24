Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arquiteto chinês Kongjian Yu morre em acidente aéreo no Mato Grosso do Sul

Autor AFP
Tipo Notícia

O arquiteto chinês Kongjian Yu, conhecido por suas 'cidades-esponja', morreu na queda de um avião no Mato Grosso do Sul, junto com outros três ocupantes, informou a polícia local nesta quarta-feira (24).

Kongjian, de 62 anos, era uma referência em planejamento urbano sustentável e era mundialmente conhecido pelo conceito de "cidades-esponja", projetadas para absorver grandes quantidades de água.

As outras vítimas do acidente ocorrido na tarde de terça-feira são os cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. e o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros, informou a Polícia Civil nesta quarta-feira. 

Por enquanto, não se sabe os motivos do acidente em uma zona rural de difícil acesso no Pantanal.

Kongjian chegou este mês ao Brasil para a Bienal de São Paulo e depois viajou para o Pantanal para participar de filmagens sobre seu trabalho com os cineastas brasileiros, detalhou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em um comunicado. 

O arquiteto chinês aplicou seu conceito de cidades-esponja "em mais de mil projetos em 250 cidades", segundo o CAU, "e defendeu soluções baseadas na natureza para enfrentar enchentes urbanas e os efeitos da crise climática". 

