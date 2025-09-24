Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após fala de Lula na ONU, EUA criticam 'narrativa falsa' de que Cuba enfrenta bloqueio

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estados dos EUA afirmou hoje que é falsa a narrativa de um "bloqueio" contra Cuba e que isso é "apenas uma das muitas mentiras da ditadura fracassada da ilha".

"O povo cubano e o mundo podem ver com seus próprios olhos. Se a 'revolução' está indo tão bem, por que a ditadura tem tanto medo de eleições verdadeiramente livres e democráticas?", escreveu a conta oficial do escritório na rede X.

A publicação ocorre após o presidente Lula afirmar na terça-feira,23, em seu discurso na Assembleia Geral do ONU, que é inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo e que outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar.

onu lula eua

