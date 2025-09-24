Após fala de Lula na ONU, EUA criticam 'narrativa falsa' de que Cuba enfrenta bloqueio

O Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estados dos EUA afirmou hoje que é falsa a narrativa de um "bloqueio" contra Cuba e que isso é "apenas uma das muitas mentiras da ditadura fracassada da ilha".

"O povo cubano e o mundo podem ver com seus próprios olhos. Se a 'revolução' está indo tão bem, por que a ditadura tem tanto medo de eleições verdadeiramente livres e democráticas?", escreveu a conta oficial do escritório na rede X.