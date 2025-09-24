Acordo com Irã é possível e reitera necessidade de acesso de inspetores da AIEA, diz Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou em postagem no X que um acordo para adiar as sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) contra o Irã ainda é possível, após se reunir com o homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, nesta quarta-feira, 23. O comentário acontece após a França, Alemanha e Reino Unido - nações conhecidas como E3 - acionarem o mecanismo snapback diante do fracasso iraniano em cumprir com suas obrigações nucleares.

"Um acordo continua possível. Restam apenas algumas horas. Cabe ao Irã responder às condições legítimas que estabelecemos", escreveu na postagem.