UE propõe adiar implementação da lei contra o desmatamento até 2026

A Comissão Europeia propôs, nesta terça-feira (23), um novo adiamento de um ano, até 2026, da lei contra o desmatamento, texto criticado por Estados Unidos, Brasil, Indonésia e outros. A comissária europeia do Meio Ambiente, Jessika Roswall, explicou à imprensa que a União Europeia (UE) precisava de mais tempo para que a lei estivesse totalmente operacional, em particular o "sistema informático" de monitoramento florestal.

Em 2024, a UE já havia adiado por um ano a entrada em vigor desta lei, que visa proibir a venda na Europa de produtos como óleo de palma, cacau, café, soja e madeira procedentes de terras desmatadas após dezembro de 2020. Organizações ambientais denunciaram um "grave atraso" na implementação da lei, chamando-a de "motosserra" contra as florestas. O anúncio da Comissão ocorre poucas horas após a conclusão de um acordo de livre comércio com a Indonésia, um país altamente crítico desta legislação europeia. Essa lei também está sendo questionada pelos Estados Unidos, que assinaram um acordo comercial com a UE em julho.